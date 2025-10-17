DAX23.876 -1,6%Est505.614 -0,7%MSCI World4.275 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.480 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,26 +0,4%Gold4.248 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
IPO

TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang wissen müssen

17.10.25 17:17 Uhr
TKMS-Aktie kommt an die Börse - was Anleger über den thyssenkrupp-Spin-off wissen müssen | finanzen.net

Am 20. Oktober sollen die Aktien von TKMS erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Was Anleger über den IPO von Deutschlands größtem Marineschiffbauer wissen sollten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,06 EUR 0,04 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

• Konzernumbau: thyssenkrupp spaltet TKMS ab
• Börsengang soll TKMS Wachstumsperspektiven eröffnen
• Profiteur des aktuellen Rüstungsbooms

Wer­bung

thyssenkrupp will seine Tochter TKMS (thyssenkrupp Marine Systems) mittels eines Spin-offs an die Börse bringen. Der Zeitpunkt dafür ist günstig gewählt, denn das Unternehmen profitiert enorm von den historisch hohen Rüstungsausgaben. Infolgedessen beläuft sich der Auftragsbestand zurzeit auf beachtliche rund 18 Milliarden Euro.

thyssenkrupp Spin-off TKMS-Aktie an Frankfurter Börse

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, ist die Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 20. Oktober geplant. Doch auch nach diesem Schritt gehört das Unternehmen weiterhin zum thyssenkrupp-Konzern, denn die thyssenkrupp AG will über eine neue Holding-Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent behalten. Die TKMS-Aktie wird dabei am 20. Oktober ebenso für einen Tag im MDAX gelistet sein.

Die übrigen 49 Prozent der 63,52 Millionen TKMS-Aktien gehen automatisch an die thyssenkrupp-Aktionäre, und zwar im Verhältnis ihrer Beteiligung: Die Aktionäre des Essener Mutterkonzerns erhalten für jeweils 20 thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TKMS und werden damit zu unmittelbaren Anteilseignern des abgespaltenen Marine-Schiffbauunternehmens. Der maßgebliche Zuteilungsstichtag fällt mit der Handelsregistereintragung auf den 17. Oktober.

Wer­bung

Großer Einfluss des Bundes

Eine Beteiligung des Staats ist derzeit zwar nicht geplant, jedoch hat sich die Bundesregierung laut "Handelsblatt" umfangreiche Rechte und Einflussmöglichkeiten an dem bedeutenden Rüstungsunternehmen gesichert: Sollen beispielsweise fünf Prozent oder mehr von einer sicherheitsrelevanten Gesellschaft verkauft werden, so besitzt der Bund ein Vorkaufsrecht und bei Verkäufen ab 25 Prozent hat der Bund ein Vetorecht. Darüber hinaus hat sich der Bund einen Sitz im künftigen zehnköpfigen TKMS-Aufsichtsrat gesichert.

Vorteile der Selbständigkeit von TKMS-Aktie durch Börsengang

Wie thyssenkrupp-Chef Miguel López bei der letzten Hauptversammlung erläuterte, erhalte TKMS mit der Verselbstständigung einen direkten Zugang zum Kapitalmarkt und könne somit Investitionen in neue Technologien und Märkte aus eigener Kraft vorantreiben. Zudem mache die Börsennotierung den Wert des Unternehmens nach außen sichtbar, so der thyssenkrupp-Chef.

Ferner soll die Sparte mit der Ausgründung eine größere unternehmerische Freiheit bekommen, um besser wachsen zu können. "Wir geben dem Unternehmen die unternehmerische Freiheit, um schneller zu handeln, gezielter zu investieren und seine führende Position weiter auszubauen", sagte López.

Wer­bung

TKMS-Aktie vor hoher Dividendenausschüttung?

Wie aus einer Präsentation zu einem Kapitalmarkttag hervorgeht, rechnet die Sparte mit einer Verdoppelung ihres adressierbaren Marktes bis zum Jahr 2033. Als zentrales strategisches Ziel peilt TKMS an, die bereinigte mittelfristige EBIT-Marge auf mehr als 7 Prozent zu steigern, nachdem sie zuletzt im dritten Quartal noch bei 5,5 Prozent gelegen hatte. Ferner beabsichtigt das Unternehmen, 30 bis 50 Prozent des den Aktionären zustehenden Nettogewinns als Dividende auszuschütten.

Führende U-Boot-Werft

TKMS positioniert sich als "maritime powerhouse" mit über 185 Jahren Erfahrung und ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch andere Kriegsschiffe wie Fregatten und Korvetten sowie Sonare. Das Unternehmen beschäftigt über 8.500 Mitarbeiter und hat Werftstandorte in Kiel, Wismar und Itajaí, Brasilien. Weitere TKMS-Standorte befinden sich unter anderem in Hamburg, Bremen und Emden.

Nach einem Umsatz von rund 2,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2023/24 strebt das Management-Team rund um Vorstandschef Oliver Burkhard - dem früheren thyssenkrupp-Arbeitsdirektor - weiteres Wachstum durch operative Exzellenz und einen Fokus auf die technologische Weiterentwicklung an, insbesondere in den Bereichen U-Boote, Überwasserschiffe und Elektronik.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen