Chefposten bei Siemens in greifbarer Nähe: Der Aufstieg von Roland Busch

• Studium der Physik in Erlangen• 2005 CEO von "Siemens VDO" für Asien-Pazifik in Shanghai• Ernennung zum Nachfolger von Joe Kaeser ab Februar 2021

Knotenpunkt Erlangen

Roland Busch wird am 22. November 1964 im fränkischen Erlangen geboren. Dort wächst er als Sohn eines Grundschulrektors und einer Bankangestellten auf. In Erlangen geht er zur Schule, studiert Physik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie an der Universität Grenoble in Frankreich und promoviert, ebenfalls in Erlangen. Auch heute noch ist er in Erlangen wohnhaft, obgleich er in München eine Zweitwohnung in unmittelbarer Nähe zur Siemens-Zentrale unterhält.

1994 dann der Einstieg bei der Siemens AG, wo er in die Zentralabteilung für Forschung und Entwicklung in Erlangen als Projektleiter einsteigt. Im darauffolgenden Jahr wechselt er in die Automobilabteilung nach Regensburg, wird dort Experte für die Brennstoffzellen-Technologie und 1997 Assistent des Bereichsvorstandes. Bereits nach vier Jahren Berufslaufbahn bei Siemens übernimmt er 1998 die Leitung der zentralen Qualität und internen Beratung im Prozess- und Informationsmanagement des Konzerns.

Erfahrungen in Shanghai

Nachdem er 2001 bei der Leitung der Strategie und Beratung für die Integration von VDO in die Siemens VDO Automotive AG verantwortlich war und anschließend 2002 zum Geschäftsgebietsleiter "Infotainment Solutions" wurde, kam eine große Beförderung auf den Erlanger zu: 2005 wurde er Präsident und CEO der Autosparte "Siemens VDO" für Asien-Pazifik in Shanghai. Zwei Jahre später kaufte der Automobilzulieferer Continental die Siemens-Sparte für 11,4 Milliarden Euro. Busch sollte eigentlich mit zu Continental gehen, doch dazu kam es nicht. Für ihn ging es erst zurück nach Erlangen und wenig später in die Firmenzentrale nach München, wo er im Jahre 2008 die Leitung des Bereichs Corporate Strategies übernahm. p>

Berufung in den Vorstand

2011 dann der Aufstieg in den Vorstand der Siemens AG. Doch auch hier nimmt der steile Werdegang des Erlangers vorerst kein Ende. Es folgen weitere Positionen als Chief Technology Officer, die er seit Dezember 2016 innehat, sowie als Chief Operating Officer von Oktober 2018 bis September 2019. Seit Oktober 2019 ist er stellvertretender Vorstandsvorsitzender und seit Dezember 2019 Arbeitsdirektor der Siemens AG. Dann der Höhepunkt im März dieses Jahres 2020: Vizechef Roland Busch wird als Nachfolger von Joe Kaeser zum Konzernchef ernannt. Ab dem 1. Oktober 2020 übernimmt er bereits alle relevanten Aufgabengebiete im Vorstand und die Verantwortung für das Geschäftsjahr 2021. Im Februar 2021 wird mit Ablauf der Hauptversammlung Joe Kaeser das Amt endgültig an Roland Busch übergeben.

Philipp Beißwanger / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG