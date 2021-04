Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power gewinnt

Die Ballard Power-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Plus bei 21,50 EUR. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 21,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.145 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2021 erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,62 EUR. Dieser Wert wurde am 02.04.2020 erreicht.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,156 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com