Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 2,28 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 2,28 USD. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 2,26 USD. Bei 2,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.485 Ballard Power-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,11 USD erreichte der Titel am 10.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 124,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.07.2024 bei 2,15 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 5,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Ballard Power-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CAD ausgeschüttet werden.

Ballard Power ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,15 CAD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,49 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,05 Mio. CAD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 12.08.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Ballard Power rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,720 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

