Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power mit roter Tendenz

Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,7 Prozent auf 14,20 EUR. Bei 14,00 EUR markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 14,22 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 6.710 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,80 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.06.2020 Kursverluste bis auf 9,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,197 CAD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

