Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1,75 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 1,75 USD. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 1,74 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,76 USD. Bisher wurden heute 62.647 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,01 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 129,14 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 1,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2023.

Am 12.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,90 Mio. CAD im Vergleich zu 20,56 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen.

2024 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,675 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

