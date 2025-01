Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gibt am Mittwochnachmittag deutlich nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,3 Prozent bei 1,85 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 7,3 Prozent auf 1,85 USD. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,85 USD nach. Bei 1,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 331.819 Stück.

Am 10.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 50,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,93 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,28 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,13 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,99 Mio. CAD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -1,404 CAD ausweisen wird.

