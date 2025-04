Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 1,17 USD zu.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 1,17 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 1,18 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,17 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 47.268 Stück.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 185,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 13,30 Prozent sinken.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Ballard Power veröffentlichte am 13.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,23 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,29 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 62,84 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,566 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

