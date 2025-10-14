Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag tiefer

Ballard Power im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 3,40 USD.

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 3,40 USD abwärts. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,32 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,35 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230.750 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,81 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 1,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 70,25 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD in den Büchern standen.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,479 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

