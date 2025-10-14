DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas22.591 -0,5%Bitcoin96.341 -3,3%Euro1,1596 +0,2%Öl61,78 -2,5%Gold4.137 +0,7%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag tiefer
Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag tiefer

14.10.25 16:08 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 3,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
3,35 EUR 0,35 EUR 11,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 3,40 USD abwärts. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,32 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,35 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230.750 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,81 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 1,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 70,25 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD in den Büchern standen.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,479 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
