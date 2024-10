Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,62 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie wies um 15:48 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1,62 USD abwärts. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,61 USD ein. Bei 1,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.092 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 4,01 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 59,73 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,60 USD. Abschläge von 0,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Ballard Power ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 CAD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent auf 21,90 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,56 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Ballard Power möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -0,676 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag freundlich

Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingebracht