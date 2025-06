Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 1,57 USD nach.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 1,57 USD ab. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,56 USD ab. Bei 1,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 50.633 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2024 markierte das Papier bei 2,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 42,46 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Ballard Power gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,08 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,49 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert.

2025 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,494 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

