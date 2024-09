Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 1,68 USD abwärts.

Die Ballard Power-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 1,68 USD abwärts. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 1,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,75 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 40.011 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 4,01 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 58,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (1,62 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Ballard Power-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CAD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 12.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21,90 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,56 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,679 CAD je Ballard Power-Aktie.

