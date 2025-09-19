DAX23.480 -0,7%ESt505.434 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.190 -0,3%Nas22.666 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.721 +1,0%
Ballard Power im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

22.09.25 16:11 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 2,74 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2,37 EUR 0,03 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 2,74 USD. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,66 USD ab. Bei 2,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 203.883 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 170,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 11.08.2025 vor. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,90 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,69 Mio. CAD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,474 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
