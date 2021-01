Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power mit Einbußen

Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,4 Prozent auf 30,95 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 30,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,72 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.028 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.01.2021 bei 31,76 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,26 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2020 erreicht.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2022 einen Verlust in Höhe von -0,102 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

