Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power büßt am Mittwochnachmittag ein

27.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 2,03 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 2,03 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 2,02 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.385 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 11.08.2025. Das EPS lag bei -0,11 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,74 Prozent auf 24,69 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,468 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

mehr Analysen