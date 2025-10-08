Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 3,58 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 3,58 USD. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,58 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 201.903 Ballard Power-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 3,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 6,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,01 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 253,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.
Am 11.08.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 24,69 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,90 Mio. CAD umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,475 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.
