DAX24.391 +0,1%Est505.613 -0,3%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.841 -0,4%Bitcoin104.563 -1,9%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.989 +0,7%
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
So entwickelt sich Ballard Power

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

07.10.25 16:09 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 3,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
3,04 EUR -0,07 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,65 USD ab. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 242.898 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 3,81 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 4,33 Prozent niedriger. Bei 1,01 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 24,69 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 21,90 Mio. CAD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,475 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
