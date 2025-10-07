Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 3,65 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,65 USD ab. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 242.898 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 3,81 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 4,33 Prozent niedriger. Bei 1,01 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 24,69 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 21,90 Mio. CAD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,475 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

