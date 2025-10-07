Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 3,65 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,65 USD ab. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 242.898 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 3,81 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 4,33 Prozent niedriger. Bei 1,01 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 24,69 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 21,90 Mio. CAD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,475 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren angefallen
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|29.06.2006
|Ballard Power Kursziel 10 Euro
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.11.2007
|Ballard Power Systems Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|02.03.2006
|Ballard Power Ausbruchsversuch
|Focus Money
|24.02.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|21.10.2005
|Update Ballard Power Systems Inc.: Peer Perform
|Thomas Weisel Partners
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.04.2006
|Ballard Power Systems Downgrade
|RBC Capital Markets
|25.04.2006
|Ballard Power Systems sell
|Citigroup
|25.04.2006
|Update Ballard Power Systems Inc.: Sell
|Smith Barney Citigroup
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen