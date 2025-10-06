DAX24.431 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.876 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,26 +1,4%Gold3.957 +1,8%
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag im Minus

06.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 3,46 USD abwärts.

Ballard Power Inc.
3,01 EUR 0,08 EUR 2,77%
Die Ballard Power-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 3,46 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,44 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.517.027 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 3,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,12 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,01 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 242,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Ballard Power gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 CAD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 24,69 Mio. CAD gegenüber 21,90 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 11.11.2025 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,475 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
