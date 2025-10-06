Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 3,46 USD abwärts.

Die Ballard Power-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 3,46 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,44 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.517.027 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 3,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,12 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,01 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 242,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Ballard Power gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 CAD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 24,69 Mio. CAD gegenüber 21,90 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 11.11.2025 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,475 CAD je Ballard Power-Aktie.

