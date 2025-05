Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Ballard Power im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 1,35 USD.

Das Papier von Ballard Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 1,35 USD abwärts. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 1,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,37 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 70.759 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,22 USD) erklomm das Papier am 01.06.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 139,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,01 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,91 Prozent.

Nach 0,000 CAD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CAD je Ballard Power-Aktie.

Am 06.05.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Ballard Power hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,08 Mio. CAD – ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 19,49 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,496 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

