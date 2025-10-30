DAX24.123 ±0,0%Est505.691 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.683 -1,2%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,88 ±-0,0%Gold4.005 +1,5%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Ballard Power im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verliert am Nachmittag

30.10.25 16:08 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verliert am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,54 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
3,08 EUR -0,01 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 3,54 USD. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,44 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 229.995 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 4,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 1,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 71,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 13.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,479 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Erste Schätzungen: Ballard Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
