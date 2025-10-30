Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verliert am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,54 USD ab.
Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 3,54 USD. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,44 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 229.995 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 4,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 1,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 71,43 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.
Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 13.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,479 CAD je Ballard Power-Aktie.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|29.06.2006
|Ballard Power Kursziel 10 Euro
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.11.2007
|Ballard Power Systems Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|02.03.2006
|Ballard Power Ausbruchsversuch
|Focus Money
|24.02.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|21.10.2005
|Update Ballard Power Systems Inc.: Peer Perform
|Thomas Weisel Partners
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.04.2006
|Ballard Power Systems Downgrade
|RBC Capital Markets
|25.04.2006
|Ballard Power Systems sell
|Citigroup
|25.04.2006
|Update Ballard Power Systems Inc.: Sell
|Smith Barney Citigroup
