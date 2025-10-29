Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger decken sich am Nachmittag mit Ballard Power ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 3,63 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 3,63 USD zu. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,67 USD. Bei 3,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 398.312 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 12,83 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 258,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Ballard Power gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 24,69 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Ballard Power-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,479 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingebracht