Dow fester -- DAX leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit!
Notierung im Blick

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

28.10.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 3,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2,96 EUR 0,04 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 3,49 USD. Bei 3,49 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,41 USD. Zuletzt wechselten 127.472 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,19 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,01 USD am 09.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 245,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Am 11.08.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,11 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,69 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,90 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 13.11.2025 gerechnet. Am 10.11.2026 wird Ballard Power schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,479 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

mehr Analysen