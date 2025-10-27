Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Montagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 3,35 USD abwärts.
Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 3,35 USD. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,34 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,52 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 229.605 Ballard Power-Aktien den Besitzer.
Bei 4,09 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 22,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 231,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 11.08.2025 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 24,69 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,90 Mio. CAD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 13.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.
2025 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,479 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
