Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 3,44 USD.

Die Ballard Power-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 3,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,44 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 89.108 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,09 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 18,90 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 70,64 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2024.

Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 CAD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,69 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,90 Mio. CAD in den Büchern standen.

Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,478 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ballard Power-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingebracht