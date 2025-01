Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,70 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,5 Prozent auf 1,70 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ballard Power-Aktie bisher bei 1,70 USD. Mit einem Wert von 1,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 34.639 Aktien.

Am 03.01.2024 markierte das Papier bei 3,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 123,01 Prozent Luft nach oben. Bei 1,24 USD erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,14 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 05.11.2024. Das EPS lag bei -0,93 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,28 CAD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,58 Prozent auf 20,13 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,99 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,404 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

