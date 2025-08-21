DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.452 +1,4%Euro1,1704 ±-0,0%Öl68,46 +0,4%Gold3.489 +0,4%
Banca Monte dei Paschi di Siena erhöht Übernahmeangebot für Mediobanca

02.09.25 08:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
21,10 EUR 0,46 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SIENA/MAILAND (dpa-AFX) - Der Übernahmepoker zwischen der Banca Monte dei Paschi di Siena (Monte Paschi SPA (Banca Monte dei Paschi di Siena MPS)) und der Investmentbank Mediobanca (Mediobanca - Banca di Credito Finanziario) in Italien geht in eine neue Runde. Die einstige Krisenbank aus Siena stockte ihr bisheriges Kaufangebot für das Institut aus Mailand am Dienstag um eine Barkomponente von 90 Cent je Aktie und damit insgesamt etwa 750 Millionen Euro auf. Zudem will sie den Mediobanca-Eignern für jedes ihrer Papiere weiterhin 2,533 neue Aktien von Monte dei Paschi geben.

Die neue Offerte bewertet Mediobanca mit knapp 16,95 Milliarden Euro, wenn man den Börsenschlusskurs von Monte dei Paschi vom Montagabend zugrundelegt. Damit liegt das Angebot nur knapp über Mediobancas Marktwert, der zu diesem Zeitpunkt auf 16,83 Milliarden Euro kam.

Die Bank aus Siena will jetzt nicht nur mehr für die Mediobanca-Papiere bezahlen - sie würde sich auch mit einem geringeren Anteil zufriedengeben als bislang. Statt wie bisher mindestens zwei Drittel der Mediobanca-Aktien anzupeilen, würden ihr jetzt mehr als 35 Prozent genügen./stw/mis

