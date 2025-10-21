Banken fragen 2,878 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 11,056 Milliarden Euro nach 8,178 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 68 (Vorwoche: 56) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,878 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 22. Oktober valutiert und ist am 29. Oktober fällig.

