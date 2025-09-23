DAX23.578 +0,2%ESt505.463 +0,4%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.767 +0,3%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,28 +1,1%Gold3.781 +0,9%
Banken fragen 4,044 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

23.09.25 12:33 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,116 Milliarden Euro nach 8,072 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 58 (Vorwoche: 50) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 4,044 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 24. September valutiert und ist am 1. Oktober fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 06:34 ET (10:34 GMT)