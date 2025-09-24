Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 3,82 GBP.

Die Barclays-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 3,82 GBP. Die Barclays-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,81 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,82 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.206.395 Barclays-Aktien.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,90 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,18 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 2,16 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Mit Abgaben von 43,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,101 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7,19 Mrd. GBP gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,420 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

