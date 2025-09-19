Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 3,85 GBP.

Die Barclays-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 3,85 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Barclays-Aktie bis auf 3,80 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,84 GBP. Zuletzt wechselten 5.876.127 Barclays-Aktien den Besitzer.

Bei 3,90 GBP markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 1,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,16 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,101 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 6,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Am 28.10.2026 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,420 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

