Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Barclays. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 3,83 GBP.

Die Barclays-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 3,83 GBP abwärts. Bei 3,83 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 3,84 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.126.509 Barclays-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,90 GBP) erklomm das Papier am 23.09.2025. Mit einem Zuwachs von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,16 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,101 GBP belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 GBP erwirtschaftet worden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,420 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

