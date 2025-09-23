DAX23.535 -0,3%ESt505.455 -0,3%Top 10 Crypto15,49 +1,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.776 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 BASF BASF11 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Top News
Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg
Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktie im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

24.09.25 09:25 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Barclays. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 3,83 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,38 EUR -0,07 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 3,83 GBP abwärts. Bei 3,83 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 3,84 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.126.509 Barclays-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,90 GBP) erklomm das Papier am 23.09.2025. Mit einem Zuwachs von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,16 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,101 GBP belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 GBP erwirtschaftet worden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,420 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen