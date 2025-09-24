DAX23.546 -0,5%ESt505.447 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.045 -0,2%Nas22.379 -0,5%Bitcoin95.479 -1,1%Euro1,1678 -0,5%Öl68,62 -0,7%Gold3.729 -0,2%
Notierung im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

25.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 3,78 GBP.

Die Barclays-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 3,78 GBP. Die Barclays-Aktie sank bis auf 3,76 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,82 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 8.250.119 Aktien.

Bei 3,90 GBP markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 3,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,16 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,80 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,101 GBP. Analysten bewerten die Barclays-Aktie im Durchschnitt mit 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Barclays.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,420 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

