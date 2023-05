Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Barrick Gold

Die Barrick Gold-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 18,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Barrick Gold-Aktie ging bis auf 18,37 EUR. Mit einem Wert von 18,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 46.499 Barrick Gold-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Barrick Gold-Aktie ist somit 17,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 13,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 03.05.2023 äußerte sich Barrick Gold zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 CAD, nach 0,33 CAD im Vorjahresvergleich. Barrick Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.602,01 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.661,68 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Barrick Gold-Bilanz für Q2 2023 wird am 14.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Barrick Gold-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,21 CAD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com