Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Barrick Gold gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 27,67 CAD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Barrick Gold-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 27,67 CAD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barrick Gold-Aktie bisher bei 27,62 CAD. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,74 CAD. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 362.188 Barrick Gold-Aktien.

Am 20.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,47 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.02.2024 bei 18,65 CAD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barrick Gold-Aktie derzeit noch 32,60 Prozent Luft nach unten.

Barrick Gold-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,540 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 CAD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barrick Gold am 12.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Barrick Gold mit einem Umsatz von insgesamt 4,33 Mrd. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. CAD erwirtschaftet worden waren, um 13,11 Prozent gesteigert.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Barrick Gold veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,72 CAD je Barrick Gold-Aktie.

