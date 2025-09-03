Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Barrick Mining im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Barrick Mining. Im TSX-Handel gewannen die Barrick Mining-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Die Barrick Mining-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 15:53 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 47,80 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barrick Mining-Aktie bisher bei 49,33 CAD. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,02 CAD. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 1.812.460 Barrick Mining-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,33 CAD erreichte der Titel am 22.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barrick Mining-Aktie damit 3,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,73 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barrick Mining-Aktie 119,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Barrick Mining-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,678 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barrick Mining 0,560 CAD aus.

Barrick Mining ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barrick Mining 0,29 CAD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 5,08 Mrd. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,33 Mrd. CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Barrick Mining rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Barrick Mining-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,82 CAD fest.

