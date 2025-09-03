DAX23.480 -0,7%ESt505.434 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.190 -0,3%Nas22.666 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.721 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Barrick Mining im Fokus

Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

22.09.25 16:11 Uhr
Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Barrick Mining. Im TSX-Handel gewannen die Barrick Mining-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
29,26 EUR 1,10 EUR 3,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barrick Mining-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 15:53 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 47,80 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barrick Mining-Aktie bisher bei 49,33 CAD. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,02 CAD. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 1.812.460 Barrick Mining-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,33 CAD erreichte der Titel am 22.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barrick Mining-Aktie damit 3,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,73 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barrick Mining-Aktie 119,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Barrick Mining-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,678 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barrick Mining 0,560 CAD aus.

Barrick Mining ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barrick Mining 0,29 CAD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 5,08 Mrd. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,33 Mrd. CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Barrick Mining rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Barrick Mining-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,82 CAD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barrick Mining-Aktie

Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne

Ausblick: Barrick Mining vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Barrick Gold-Aktie im Plus: Barrick Gold mit Gewinnsprung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barrick Mining

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barrick Mining

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barrick Mining Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barrick Mining Corp.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Barrick Gold Equal WeightBarclays Capital
10.04.2019Barrick Gold BuyDeutsche Bank AG
15.02.2019Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
09.01.2019Barrick Gold OverweightBarclays Capital
12.03.2018Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2019Barrick Gold BuyDeutsche Bank AG
09.01.2019Barrick Gold OverweightBarclays Capital
12.03.2018Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
07.07.2017Barrick Gold Market PerformBMO Capital Markets
16.03.2017Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Barrick Gold Equal WeightBarclays Capital
15.02.2019Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
01.11.2017Barrick Gold Sector PerformRBC Capital Markets
09.05.2016Barrick Gold Sector PerformRBC Capital Markets
23.03.2016Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.01.2008Barrick Gold DowngradeStandard & Poor
06.11.2007Barrick Gold neues KurszielLehman Brothers Inc.
10.05.2006Barrick Gold underweightPrudential Financial
05.04.2006Barrick Gold neues KurszielCrédit Suisse
05.04.2006Update Barrick Gold Corp.: UnderperformCredit Suisse First Boston

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barrick Mining Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen