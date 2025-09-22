DAX23.638 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.560 +0,4%Nas22.737 -0,2%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
NORMA-Aktie schwächer: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft NORMA-Aktie schwächer: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft
Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Barrick Mining im Blick

Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag auf grünem Terrain

23.09.25 16:10 Uhr
Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Barrick Mining gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Barrick Mining-Papier aufwärts. Im TSX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 49,55 CAD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
30,28 EUR 0,34 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barrick Mining-Aktie notierte im TSX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 49,55 CAD. Die Barrick Mining-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,92 CAD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,05 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 951.897 Barrick Mining-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,92 CAD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Gewinne von 0,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,73 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,15 Prozent würde die Barrick Mining-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,677 CAD. Im Vorjahr erhielten Barrick Mining-Aktionäre 0,560 CAD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barrick Mining am 11.08.2025. Das EPS wurde auf 0,65 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,33 Mrd. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,08 Mrd. CAD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barrick Mining-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,83 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barrick Mining-Aktie

Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne

Ausblick: Barrick Mining vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Barrick Gold-Aktie im Plus: Barrick Gold mit Gewinnsprung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barrick Mining

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barrick Mining

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barrick Mining Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barrick Mining Corp.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Barrick Gold Equal WeightBarclays Capital
10.04.2019Barrick Gold BuyDeutsche Bank AG
15.02.2019Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
09.01.2019Barrick Gold OverweightBarclays Capital
12.03.2018Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2019Barrick Gold BuyDeutsche Bank AG
09.01.2019Barrick Gold OverweightBarclays Capital
12.03.2018Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
07.07.2017Barrick Gold Market PerformBMO Capital Markets
16.03.2017Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Barrick Gold Equal WeightBarclays Capital
15.02.2019Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
01.11.2017Barrick Gold Sector PerformRBC Capital Markets
09.05.2016Barrick Gold Sector PerformRBC Capital Markets
23.03.2016Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.01.2008Barrick Gold DowngradeStandard & Poor
06.11.2007Barrick Gold neues KurszielLehman Brothers Inc.
10.05.2006Barrick Gold underweightPrudential Financial
05.04.2006Barrick Gold neues KurszielCrédit Suisse
05.04.2006Update Barrick Gold Corp.: UnderperformCredit Suisse First Boston

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barrick Mining Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen