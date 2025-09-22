Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag auf grünem Terrain

Barrick Mining im Blick

Die Aktie von Barrick Mining gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Barrick Mining-Papier aufwärts. Im TSX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 49,55 CAD.

Die Barrick Mining-Aktie notierte im TSX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 49,55 CAD. Die Barrick Mining-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,92 CAD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,05 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 951.897 Barrick Mining-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,92 CAD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Gewinne von 0,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,73 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,15 Prozent würde die Barrick Mining-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,677 CAD. Im Vorjahr erhielten Barrick Mining-Aktionäre 0,560 CAD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barrick Mining am 11.08.2025. Das EPS wurde auf 0,65 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,33 Mrd. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,08 Mrd. CAD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barrick Mining-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,83 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

