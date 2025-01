BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 43,12 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 09:07 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 43,17 EUR zu. Bei 42,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 96.281 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 40,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 6,82 Prozent sinken.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,84 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BASF am 28.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

