BASF Aktie News: BASF am Vormittag im Minusbereich

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 48,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 47,30 EUR. Bei 47,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 412.622 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2021 bei 71,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 32,38 Prozent Luft nach oben. Bei 47,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 1,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,68 EUR an.

Am 29.04.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,00 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent auf 23.083,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. BASF dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 5,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

