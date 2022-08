BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Dienstagvormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel BASF 43,27 EUR

Um 02.08.2022 09:22:00 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 42,98 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 42,76 EUR. Mit einem Wert von 42,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 105.708 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 39,33 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 9,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,19 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 27.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,37 EUR, nach 2,03 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 22.974,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.753,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 25.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,36 EUR je Aktie belaufen.

