BASF Aktie News: BASF stabilisiert sich am Nachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 47,26 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 47,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,54 EUR an. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,96 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,21 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 728.238 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 16,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 17,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,91 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,46 EUR je Aktie.

