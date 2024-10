BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 48,59 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 48,59 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 48,60 EUR zu. Bei 47,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.445.255 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,91 EUR je BASF-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

BASF veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 16,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 22.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,46 EUR je BASF-Aktie.

