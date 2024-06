BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag im Minusbereich

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 47,03 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 47,03 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 46,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 418.759 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 16,80 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,42 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,33 EUR. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 53,00 EUR.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,75 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17,55 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,20 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 EUR je BASF-Aktie belaufen.

