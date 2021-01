BASF-Aktie aktuell: BASF verzeichnet kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel BASF 68,37 EUR

Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 68,42 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den behaupteten Werten im DAX, der im Moment bei 14.074 Punkten tendiert. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,24 EUR an. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 68,01 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.229.067 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,24 EUR erreichte der Titel am 08.01.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 37,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2020).

Experten gaben als mittleres Kursziel 62,38 EUR an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 4,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

