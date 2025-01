BASF Aktie News: BASF gibt am Vormittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 42,22 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 42,22 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 42,12 EUR. Bei 42,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 84.154 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,12 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 4,83 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,84 EUR an.

BASF gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BASF am 28.02.2025 vorlegen. BASF dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie verbucht dennoch Gewinne: UBS-Analysten warnen für 2025 vor mehr Ungewissheit

So stuften die Analysten die BASF-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren gekostet