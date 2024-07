BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 45,19 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 45,19 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 45,56 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 535.847 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Mit Abgaben von 10,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,20 EUR an.

Am 25.04.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach 1,75 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte BASF die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,55 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

