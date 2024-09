BASF Aktie News: BASF reagiert am Montagvormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 43,84 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 43,84 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 43,87 EUR. Mit einem Wert von 43,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 52.781 BASF-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,30 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,36 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 50,30 EUR.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,90 Prozent zurück. Hier wurden 16,11 Mrd. EUR gegenüber 17,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die BASF-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. BASF dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,50 EUR je Aktie.

