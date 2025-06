BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 42,99 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 42,99 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,02 EUR. Mit einem Wert von 42,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.236.899 BASF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 28,08 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 02.05.2025. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,40 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,55 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,12 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

