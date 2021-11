BASF Aktie News: BASF nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel BASF 61,77 EUR

0,36% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 61,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher neutralen Werten im DAX, der aktuell bei 16.029 Punkten steht. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,20 EUR an. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,57 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 465.267 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.04.2021 erreicht. Am 13.11.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,83 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 82,21 EUR angegeben. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,67 EUR je BASF-Aktie.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Neue Favoriten: Diese 12 Aktien und Fonds zeigen jetzt Stärke

So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein

Hot Stocks heute: Dürr, Berentzen und Rückblick auf den BASF Call

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF