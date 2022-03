BASF Aktie News: BASF reagiert positiv

Aktien in diesem Artikel BASF 54,03 EUR

1,37% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 53,94 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 13.619 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 53,98 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.325.311 BASF-Aktien.

Bei 72,88 EUR markierte der Titel am 08.04.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Bei 47,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,08 EUR für die BASF-Aktie. Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Wintershall DEA-Aktie: Ausweitung der Ölförderung im Wattenmeer möglich

BASF-Aktie dennoch gefragt: Deutsche Bank senkt den Daumen

BASF-Aktie belastet: BASF will nordamerikanischen Standort für Batteriematerialien bauen

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE