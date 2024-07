BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Donnerstagmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 44,13 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. Die BASF-Aktie legte bis auf 44,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,88 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 335.595 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,49 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 8,78 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,20 EUR an.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,55 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,99 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

